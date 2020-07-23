Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу прибув до Києва.

Про це стало відомо Dynamo.kiev.ua.

До столиці України 74-річний румунський футбольний фахівець прилетів вчора ввечері позаплановим чартерним рейсом Бухарест - Київ на приватному літаку.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, в даний момент Луческу є основним кандидатом на посаду головного тренера київського "Динамо", яка стала вакантною після недавнього звільнення попереднього наставника "біло-синіх" Олексія Михайличенка.

Журналіст телеканалу «Футбол» Ігор Бурбас підтвердив інформацію, що Мірча Луческу прибув до Києва і є одним з головних претендентів на посаду головного тренера «Динамо»: «З самого початку «Динамо» було сфокусовано на Реброві і Луческу. Перевага другого - відсутність контрактних зобов'язань. Містер дійсно в Києві і вже оглянув базу в Конча-Заспі».

Раніше "Динамо" запропонувало очолити команду Сергію Реброву, але той відповів відмовою, і після цього керівництво ФК "Динамо" (Київ) переключилася на кандидатуру іноземного фахівця.

Відзначимо, що останнім місцем роботи Луческу була збірна Туреччини, яку він покинув в лютому цього року. Не так давно ЗМІ "сватали" румуна в швейцарський "Сьйон", але ці чутки свого підтвердження так і не отримали.