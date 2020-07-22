Мірча Луческу очолить «Динамо» - ЗМІ
Паблік Druzi Dynamo повідомив, що Мірча Луческу ймовірний кандидат на посаду нового головного тренера київського «Динамо».
«Ми не давали цю інформацію раніше, тому що навіть нам складно в це повірити, але вже з декількох конфіденційних джерел повідомляють, що найбільш імовірним новим тренером «Динамо» є Мірча Луческу», - сказано в пості пабліка у Facebook.
Останнім місцем роботи 74-річного румунського фахівця була збірна Туреччини, з якої він пішов в 2019 році. Луческу працював в «Шахтарі» з 2004 по 2016 рік.
Румунська преса повідомляла про інтерес «Динамо» до Мірчі Луческу ще в серпні 2019 року.
Нагадаємо, цього тижня «Динамо» звільнило Олексія Михайличенка, який тренував киян з серпня минулого року. Під його керівництвом «біло-сині» виграли Кубок України і посіли друге місце в чемпіонаті, пробившись в кваліфікацію Ліги чемпіонів.