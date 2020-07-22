Мірча Луческу очолить «Динамо» - ЗМІ

Румунського фахівця несподівано назвали основним кандидатом на посаду головного тренера київського клубу.

Паблік Druzi Dynamo повідомив, що Мірча Луческу ймовірний кандидат на посаду нового головного тренера київського «Динамо».

«Ми не давали цю інформацію раніше, тому що навіть нам складно в це повірити, але вже з декількох конфіденційних джерел повідомляють, що найбільш імовірним новим тренером «Динамо» є Мірча Луческу», - сказано в пості пабліка у Facebook.

Останнім місцем роботи 74-річного румунського фахівця була збірна Туреччини, з якої він пішов в 2019 році. Луческу працював в «Шахтарі» з 2004 по 2016 рік.

Румунська преса повідомляла про інтерес «Динамо» до Мірчі Луческу ще в серпні 2019 року.

Нагадаємо, цього тижня «Динамо» звільнило Олексія Михайличенка, який тренував киян з серпня минулого року. Під його керівництвом «біло-сині» виграли Кубок України і посіли друге місце в чемпіонаті, пробившись в кваліфікацію Ліги чемпіонів.