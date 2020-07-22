Ребров відмовився очолити київське "Динамо"

Повернення Сергій Реброва на пост головного тренера футбольного клубу "Динамо" (Київ) не відбудеться.

Як стало відомо Dynamo.kiev.ua, 46-річний наставник угорського "Ференцвароша", отримавши днями офіційну пропозицію від динамівської команди, відповів відмовою.

Тепер керівництво "Динамо" змушене перейти до розгляду інших кандидатів на посаду головного тренера команди. Незважаючи на чутки навколо наставника луганської "Зорі" Віктора Скрипника, кандидатура цього фахівця поки не є пріоритетною для "біло-синіх". Крім того, в "Динамо" взагалі не розглядають варіант із запрошенням Юрія Калітввінцева. А ось кандидатура головного тренера полтавської "Ворскли" Юрія Максимова в поле зору керівництва "Динамо" знаходиться.

Нарешті, в "Динамо" розглядається варіант із запрошенням іноземного спеціаліста. Імя цього тренера на час початкової стадії переговорів тримається в суворій таємниці, але воно прекрасно відомо українському вболівальнику.

Нагадаємо, за підсумками сезону "Динамо" звільнило головного тренера Олексія Михайличенка.

Фото: dynamo.kiev.ua.