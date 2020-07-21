Скрипник: Ніяких контактів щодо роботи тренером "Динамо" не було

Головний тренер луганського футбольного клубу "Зоря" Віктор Скрипник заявив, що з ним не зв'язувалося керівництво "Динамо" щодо роботи головним тренером.

Разом з тим, в інтерв'ю шоу "ТаТоТаке" Скрипник зізнався, що "не побоявся б" розглянути таку пропозицію, якщо вона надійде.

"Не можу сказати, що я кудись йду. У мене є діючий контракт і немає жодної конкретної пропозиції. Імовірність того, що залишуся в "Зорі" дуже висока, звичайно, якщо зі мною не перервуть контракт. Контакти з "Динамо"? Поклавши руку на серце, скажу, що ніяких контактів із Суркісами та іншими керівниками київського клубу не було... Чи подумав би про пропозицію Динамо? Не побоявся б. Багато кажуть про тиск, який завжди выдчуває тренер "Динамо". Але ж я відпрацював два роки у Бундеслізі, де все під збільшувальним склом. Ти наче капітан "Титаніка", який називається "Вердер". І мені здається, що в мене вже така товста шкіра, що навряд чи мені буде страшно чи я переживатиму за щось" .

Нагадаємо, у понеділок "Динамо" звільнило головного тренера Олексія Михайличенка та його тренерський штаб. Саме Скрипника чимало ЗМІ називають головним кандидатом на посаду наставника динамівської команди.

Фото: dynamo.kiev.ua.