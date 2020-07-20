Київське "Динамо" звільнило головного тренера Михайличенка

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) звільнив головного тренера Олексія Михайличенка та його асистентів Вадима Євтушенка, Сергія Федорова та Михайла Михайлова.

До нового сезону столичний клуб готуватиме інший тренерський штаб, повідомляє пресслужба киян.

"Отримавши команду по ходу сезону, цей тренерський штаб доклав максимум зусиль заради виконання завдань, поставлених на сезон. Як наслідок, "Динамо" виграло Кубок України та посіло друге місце у чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.

Водночас керівництво клубу та численну армію динамівських уболівальників не може задовільнити поточний рівень гри команди, відсутність прогресу, достатнього для боротьби за звання чемпіона України та гідного виступу у європейських клубних турнірах. Для цього гра "Динамо" має вийти на якісно інший рівень", - зазначається у повідомленні.

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Про те, хто очолить команду у новому сезоні, буде повідомлено пізніше.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.