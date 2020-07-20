Руслан Костишин став кращим тренером заключного туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки заключного, 32-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Кращим тренером туру став наставник ковалівського "Колоса" Руслан Костишин, повідомляє офіційний сайт організації.

"Аж до заключного туру протрималася медальна інтрига, і боротьба за путівку в Лігу чемпіонів, а також остаточне розподілення срібних і бронзових нагород тримали нас в напрузі до останніх миттєвостей заключного ігрового дня найвищого вітчизняного дивізіону. Чималу роль відіграв у розв’язці головних питань сезону найкращий з-поміж новачків елітної ліги - "Колос" із Київської області. Тож наш сьогоднішній лауреат у Favbet Лізі - головний тренер ковалівського "Колоса" Руслан Костишин. Його підопічні завдали поразки київському "Динамо" (2:0) в матчі медальної ваги", - йдеться у повідомленні.

Всеукраїнське об'єднання тренерів також підкреслює, що "Колос" прекрасно провів дебютний сезон і ударно його завершив. Команді є над чим працювати (надійність редуту, реалізація, награвання оптимального складу), але все це - справа майбутнього, а зараз можна констатувати, що ковалівці адаптувалися на новому для себе рівні.

Фото: uafc.org.ua.