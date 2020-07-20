Хавбек "Зорі" Хомченовський визнаний кращим гравцем 32 туру футбольної Прем'єр-ліги

Півзахисник луганської "Зорі" Дмитро Хомченовський визнаний кращим гравцем 32-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги (УПЛ).

Таке рішення прийняла експертна рада УПЛ, до якої увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За підсумком голосування Хомченовський випередив нападника "Дніпра-1" Владислава Супрягу.

Нагадаємо, що у 32-му турі Прем'єр-ліги гол Хомченовського допоміг "Зорі" зіграти внічию з чернігівською "Десною" (1:1) і здобути бронзові нагороди національної першості.

Фото: ФК "Зоря" (Луганськ).