Визначився графік старту українських клубів у футбольних єврокубках-2020/21

Після матчів останнього, 32-го туру футбольної Прем'єр-ліги (УПЛ) став відомий графік старту українських клубів у єврокубках наступного сезону.

Українську асоціацію футболу (УАФ) на міжнародній арені представлятимуть п'ять клубів, повідомляє пресслужба організації.

Донецький "Шахтар" у ранзі переможця Прем'єр-ліги має путівку до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, київське "Динамо", яке здобуло срібні нагороди, - до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Киянам для потрапляння до основної сітки необхідно буде здолати опір двох суперників. У разі невдачі на будь-якій стадії "біло-сині" автоматично перейдуть до групового раунду Ліги Європи.

У Лізі Європи Україну представлятимуть три клуби. Одразу до групового етапу мав би потрапити володар Кубка країни, але успіх "Динамо" надав таке право бронзовому призеру Прем'єр-ліги луганській "Зорі".

У свою чергу переможець плей-офф УПЛ, у півфіналах якого зіграють "Олександрія" з "Маріуполем" та ковалівський "Колос" з "Дніпром-1", стартуватиме у другому раунді кваліфікації, а четверта команда УПЛ (чернігівська "Десна") - у третьому. Таким чином, двом нашим делегатам для потрапляння до основної сітки Ліги Європи потрібно буде пройти трьох і двох суперників відповідно.

Квота України на євросезон-2020/2021

Ліга чемпіонів

Чемпіон УПЛ ("Шахтар") стартує у груповому раунді.

Жеребкування - 1 жовтня, перший тур - 20/21 жовтня.

Віце-чемпіон УПЛ ("Динамо") стартує у третьому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування - 31 серпня, матч - 15/16 вересня.

Ліга Європи

Бронзовий призер УПЛ ("Зоря") стартує у груповому раунді.

Жеребкування - 2 жовтня, перший тур - 22 жовтня.

Четверта команда УПЛ ("Десна") стартує у третьому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування - 1 вересня, матч - 24 вересня.

Переможець плей-офф УПЛ ("Олександрія"/"Маріуполь"/"Колос"/"Дніпро-1") стартує у другому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування - 31 серпня, матч - 17 вересня.