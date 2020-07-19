"Зоря" вдруге виграла "бронзу" футбольної Прем'єр-ліги України

Луганська "Зоря" через три роки знову повернулася на п'єдестал чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Команда Віктора Скрипника у матчі заключного, 32-го туру розійшлася миром з чернігівською "Десною" і у підсумку посіла 3-тє місце, повідомляє Укрінформ.

На "Славутич-Арені" у Запоріжжі" м'ячі забили Дмитро Хомченовський (53-я хвилина) - у "Зорі"; Пилип Будківський (20) - у складі "Десни".

"Зоря" вдруге з 2017 року заволоділа бронзовими медалями національної першості і напряму потрапила до групового турніру Ліги Європи УЄФА.

"Десна" стартуватиме - з третього кваліфікаційного етапу. Третім представником України у Лізі Європи (другий кваліфікаційний етап) стане переможець плей-офф за участю команд, які посіли 5-8 місця. У півфіналах стикових матчів зіграють "Олександрія" і "Маріуполь", "Колос" і "Дніпро-1".

Як повідомлялося, донецький "Шахтар" достроково здобув "золото" національної першості і у новому сезоні гратиме у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА.

Срібні нагороди дісталися київському "Динамо", незважаючи сьогоднішню поразку від ковалівського "Колоса". "Біло-сині" розпочнуть наступний єврокубковий сезон з третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Результати інших матчів 32-го туру:

"Львів" - "Маріуполь" - 0:2

Голи: Максим Чех (32), В'ячеслав Чурко (58, з пенальті).

"Дніпро-1" - "Ворскла" (Полтава) - 3:0

Голи: Владислав Супряга (25, 40), Олексій Хобленко (51).

"Олександрія" - "Шахтар" (Донецьк) - 2:2

Голи: Олексій Довгий (9), Євгени Банада (90+1) - Тете (23), Манор Соломон (32).

"Колос" (Ковалівка) - "Динамо" (Київ) - 2:0

Голи: Володимир Лисенко (54), Арні Вільх'яльмссон (70, з пенальті).

Матч "Олімпік" (Донецьк) - "Карпати" (Львів) не відбувся. Українська асоціація футболу (УАФ) виключила львівський клуб з УПЛ.

Підсумкове турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 82 очки, "Динамо" - 59, "Зоря" - 58, "Десна" - 56, "Олександрія" - 49, "Колос" - 29;

друга шістка - "Дніпро-1" - 43 (після 30-ти ігор), "Маріуполь" - 39 (30), "Олімпік" - 30 (30), "Ворскла" - 28 (30), "Львів" - 24 (32), "Карпати" - 15 (24).