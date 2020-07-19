"Динамо" виступить у Лізі чемпіонів УЄФА, незважаючи на поразку від "Колоса"

Футболісти київського "Динамо" з рахунком 0:2 поступилися ковалівському "Колосу" у поєдинку заключного, 32-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Авторами голів на столичному НСК "Олімпійський" стали Володимир Лисенко (54-та хвилина), та ісландський форвард Арні Вільх'яльмссон (70, з пенальті), повідомляє Укрінформ.

"Динамо", незважаючи на поразку, здобуло срібні нагороди національної першості УПЛ і розпочне наступний єврокубковий сезон з третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Як повідомлялося, чемпіоном України сезону-2019/20 достроково став донецький "Шахтар", який виступить у груповому турнірі Ліги чемпіонів. "Гірники" сьогодні завершили регулярну першість виїзною нічиєю з "Олександрією" (2:2).

Бронзовими медалями національної першості заволоділа луганська "Зоря", яка обмінялася голами з чернігівською "Десною" (1:1). Обидві команди зіграють у Лізі Європи УЄФА: "Зоря" напряму потрапила до групового турніру, "Десна" стартуватиме - з третього кваліфікаційного етапу.

Третім представником України у Лізі Європи (з другого кваліфікаційного етапу) стане переможець плей-офф за участю команд, які посіли 5-8 місця. У півфіналах стикових матчів зіграють "Олександрія" і "Маріуполь", "Колос" і "Дніпро-1".

Результати інших матчів 32-го туру:

"Львів" - "Маріуполь" - 0:2

Голи: Максим Чех (32), В'ячеслав Чурко (58, з пенальті).

"Дніпро-1" - "Ворскла" (Полтава) - 3:0

Голи: Владислав Супряга (25, 40), Олексій Хобленко (51).

"Зоря" (Луганськ) - "Десна" (Чернігів) - 1:1

Голи: Дмитро Хомченовський (53) - Пилип Будківський (20).

"Олександрія" - "Шахтар" (Донецьк) - 2:2

Голи: Олексій Довгий (9), Євгени Банада (90+1) - Тете (23), Манор Соломон (32).

Матч "Олімпік" (Донецьк) - "Карпати" (Львів) не відбувся. Українська асоціація футболу (УАФ) виключила львівський клуб з УПЛ.

Підсумкове турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 82 очки, "Динамо" - 59, "Зоря" - 58, "Десна" - 56, "Олександрія" - 49, "Колос" - 32;

друга шістка - "Дніпро-1" - 43 (після 30-ти ігор), "Маріуполь" - 39 (30), "Олімпік" - 30 (30), "Ворскла" - 28 (30), "Львів" - 24 (32), "Карпати" - 15 (24).