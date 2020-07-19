"Шахтар" завершив чемпіонат УПЛ нічиєю в Олександрії

Донецький "Шахтар" не втримав переможний рахунок, зігравши на виїзді внічию 2:2 з "Олександрією" у матчі заключного, 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Авторами голів на стадіоні "Ніка" в Олександрії стали Олексій Довгий (89-а хвилина) та Євген Банада (90+1) - у господарів; Тете (23) і Манор Соломон (32) - у гостей, повідомляє Укрінформ.

"Шахтар" достроково здобув "золото" національної першості і у новому сезоні гратиме у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА.

Срібні нагороди дісталися київському "Динамо", незважаючи сьогоднішню поразку від ковалівського "Колоса" (0:2). "Біло-сині" розпочнуть наступний єврокубковий сезон з третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Бронзовими медалями національної першості заволоділа луганська "Зоря", яка обмінялася голами з чернігівською "Десною" (1:1). Обидві команди зіграють у Лізі Європи УЄФА: "Зоря" напряму потрапила до групового турніру, "Десна" стартуватиме - з третього кваліфікаційного етапу.

Третім представником України у Лізі Європи (другий кваліфікаційний етап) стане переможець плей-офф за участю команд, які посіли 5-8 місця. У півфіналах стикових матчів зіграють "Олександрія" і "Маріуполь", "Колос" і "Дніпро-1".

Результати інших матчів 32-го туру:

"Львів" - "Маріуполь" - 0:2

Голи: Максим Чех (32), В'ячеслав Чурко (58, з пенальті).

"Дніпро-1" - "Ворскла" (Полтава) - 3:0

Голи: Владислав Супряга (25, 40), Олексій Хобленко (51).

"Зоря" (Луганськ) - "Десна" (Чернігів) - 1:1

Голи: Дмитро Хомченовський (53) - Пилип Будківський (20).

"Колос" (Ковалівка) - "Динамо" (Київ) - 2:0

Гол: Володимир Лисенко (54).

Матч "Олімпік" (Донецьк) - "Карпати" (Львів) не відбувся. Українська асоціація футболу (УАФ) виключила львівський клуб з УПЛ.

Підсумкове турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 82 очки, "Динамо" - 59, "Зоря" - 58, "Десна" - 56, "Олександрія" - 49, "Колос" - 32;

друга шістка - "Дніпро-1" - 43 (після 30-ти ігор), "Маріуполь" - 39 (30), "Олімпік" - 30 (30), "Ворскла" - 28 (30), "Львів" - 24 (32), "Карпати" - 15 (24).