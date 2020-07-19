"Дніпро-1" розгромив "Ворсклу" у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Футболісти "Дніпра-1" завдали поразки полтавській "Ворсклі" у заключному, 32-му турі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Матч на "Дніпро-Арені" завершився з рахунком 3:0 на користь господарів поля, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів стали Владислав Супряга, який відзначився дублем на 25-й та 40-й хвилинах зустрічі, та Олексій Хобленко (51).

"Дніпро-1" посів 7-е місце у регулярній першості і проведе матчі плей-офф за путівку у Лігу Європи УЄФА. У півфіналі суперником підопічних Дмитра Михайленка буде шоста команда національної першості ковалівський "Колос". В іншому протистоянні зійдуться "Олександрія" і "Маріуполь", які розташувалися на п'ятій та восьмій позиціях відповідно. Переможці у фіналі плей-офф розіграють право представляти Україну у другому кваліфікаційному етапі Ліги Європи.

Заключні поєдинки регулярного чемпіонату країни стартують сьогодні о 19.30. "Колос" приймає київське "Динамо", луганська "Зоря" - чернігівську "Десну", а "Олександрія" зіграє з чемпіоном України донецьким "Шахтарем".

Результати туру:

"Львів" - "Маріуполь" - 0:2

Голи: Максим Чех (32), В'ячеслав Чурко (58, з пенальті).

Матч "Олімпік" (Донецьк) - "Карпати" (Львів) не відбувся. Українська асоціація футболу (УАФ) виключила львівський клуб з УПЛ.

Турнірне становище клубів УПЛ:

перша шістка - "Шахтар" - 81 очко (після 31-ї гри), "Динамо" - 59 (31), "Зоря" - 57 (31), "Десна" - 55 (31), "Олександрія" - 48 (31), "Колос" - 29 (31);

друга шістка - "Дніпро-1" - 43 (30), "Маріуполь" - 39 (30), "Олімпік" - 30 (30), "Ворскла" - 28 (30), "Львів" - 24 (32), "Карпати" - 15 (24).

Фото: СК "Дніпро-1".