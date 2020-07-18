Хавбек "Динамо" Цітаїшвілі продовжує претендувати на премію Golden Boy

Італійська спортивна газета Tuttosport відсіяла 20 претендентів на премію Golden Boy 2020 і представило ТОП-80 футболістів.

Серед них - хавбек київського "Динамо" Георгій Цітаїшвілі. Український футболіст набрав 8 відсотків голосів, повідомляє сайт Tuttosport.

Відзначимо також, що до ТОП-80 потрапив і бразильський півзахисник Тете, який виступає у складі донецького "Шахтаря" (7 процентів голосів).

Премію Golden Boy вручають найкращому футболісту Європи у віці до 21-го року. 2019-го переміг хавбек мадридського клубу "Атлетико" та національної збірної Португалії Жоау Феліш. На нагороду також претендував український голкіпер Андрій Лунін.

Футбол: dynamo.kiev.ua.