«Десна» гратиме матчі Ліги Європи в Одесі – ЗМІ

Чернігівський клуб планує грати матчі кваліфікації ЛЄ на «Оболонь-Арені», а матчі групового етапу ЛЄ – на одеському «Чорноморці».

Якщо чернігівська «Десна» проб'ється в груповий етап Ліги Європи, то свої домашні матчі команда планує грати в Одесі, повідомляє журналіст телеканалів «Футбол» Ігор Бурбас .

«У разі виходу в групу ЛЄ свої домашні матчі восени «Десна» проводитиме в Одесі. Між чернігівським клубом і новими власниками стадіону «Чорноморець» досягнуто принципової домовленості. А кваліфікацію команда в будь-якому випадку проводитиме на «Оболонь-Арені», - написав Бурбас.

За тур до кінця чемпіонату «Десна» посідає в УПЛ 4-е місце, яке дозволить їм грати в кваліфікації ЛЄ. Для прямого виходу в групу Ліги Європи в останньому турі команді Олександра Рябоконя необхідно перемогти на виїзді «Зорю», у якої на 2 очки більше.

Наступний сезон для чернігівського клубу стане дебютним у єврокубках.