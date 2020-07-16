"Десна" поступилася "Олександрії" у матчі чемпіонату України з футболу

Чернігівська "Десна" програла "Олександрії" у поєдинку передостаннього, 31-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Матч на стадіоні імені Ю. Гагаріна у Чернігові завершився з рахунком 3:1 на користь "Олександрії, повідомляє Укрінформ.

На гол естонського форварда "Десни" Йоонаса Тамма (8-а хвилина) "Олександрія відповіла результативними ударами Дмитра Шастала (32), Богдана Мишенка (58) та Максима Задераки (62).

Результати інших матчів:

"Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка) - 2:0

Голи: Маркуш Сіпріану (49-та хвилина), Жуніор Мораєс (90+4).

"Ворскла" (Полтава) - "Маріуполь" - 1:2

Голи: Євген Павлюк (46) - В'ячеслав Чурко (56, з пенальті), Ігор Кирюханцев (80).

На 51-й хвилині за друге попередження червону картку отримав хавбек "Маріуполя" Данило Ігнатенко, на 90-й - півзахисник "Ворскли" Артем Челядін.

"Львів" - "Олімпік" (Донецьк) - 1:5

Голи: Ренанн (3) - Максим Дегтярьов (16, 42), Шахаб Захедітабар (26, 80, 90+1).

У складі "Львова" на 40-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Артем Недоля.

Матч "Дніпро-1" - "Карпати" (Львів) не відбувся. Українська асоціація футболу (УАФ) виключила львівський клуб з УПЛ.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 81 очко (після 31-ї гри), "Динамо" - 59 (31), "Зоря" - 57 (3), "Десна" - 55 (31), "Олександрія" - 48 (31), "Колос" - 29 (31);

друга шістка - "Дніпро-1" - 40 (28), "Маріуполь" - 36 (29), "Олімпік" - 30 (30), "Ворскла" - 28 (29), "Львів" - 24 (31), "Карпати" - 15 (24).

Фото: facebook.com/desnafc.