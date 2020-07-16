"Львів" у меншості програв "Олімпіку" у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Футболісти "Львова" з рахунком 1:5 зазнали поразки від донецького "Олімпіка" у поєдинку передостаннього, 31-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Авторами голів на стадіоні "Україна" у Львові стали бразильський форвард господарів Ренанн (3-я хвилина), у складі приазовців - Максим Дегтярьов (16, 42) та іранський нападник Шахаб Захедітабар (26, 80, 90+1), повідомляє Укрінформ.

"Львів" наприкінці першого тайму залишився у меншості - на 40-й хвилину за другу жовту картку поле залишив Артем Недоля.

У заключних поєдинках туру у четвер, 16 липня, зустрінуться чернігівська "Десна" та "Олександрія", київське "Динамо" і луганська "Зоря".

Результати інших матчів:

"Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка) - 2:0

Голи: Маркуш Сіпріану (49-та хвилина), Жуніор Мораєс (90+4).

"Ворскла" (Полтава) - "Маріуполь" - 1:2

Голи: Євген Павлюк (46) - В'ячеслав Чурко (56, з пенальті), Ігор Кирюханцев (80).

На 51-й хвилині за друге попередження червону картку отримав хавбек "Маріуполя" Данило Ігнатенко.

"Матч "Дніпро-1" - "Карпати" (Львів) не відбудеться. Українська асоціація футболу (УАФ) виключила львівський клуб з УПЛ.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 78 очок (після 31-ї гри), "Зоря" - 57 (30), "Динамо" - 56 (30), "Десна" - 55 (30), "Олександрія" - 45 (30), "Колос" - 29 (31);

друга шістка - "Дніпро-1" - 40 (28), "Маріуполь" - 36 (29), "Олімпік" - 30 (30), "Ворскла" - 28 (29), "Львів" - 24 (31), "Карпати" - 15 (24).