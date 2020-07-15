"Шахтар" обіграв "Колос" на старті 31 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Передостанній, 31-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) розпочався у середу, 15 липня, поєдинком на київському НСК "Олімпійський".

Стартовий матч туру між донецьким "Шахтарем" та ковалівським "Колосом" завершився з рахунком 2:0 на користь "гірників", повідомляє Укрінформ.

Перемогу "Шахтарю" принесли голи Маркуша Сіпріану, який відзначився на 49-й хвилині, та Жуніора Мораєса (90+4).

В інших матчах туру у четвер, 16 липня, зустрінуться полтавська "Ворскла" і "Маріуполь", "Львів" та донецький "Олімпік", чернігівська "Десна" та "Олександрія", київське "Динамо" і луганська "Зоря".

Матч "Дніпро-1" - "Карпати" (Львів) не відбудеться. Українська асоціація футболу (УАФ) виключила львівський клуб з УПЛ.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 81 очко (після 31-ї гри), "Зоря" - 57 (30), "Динамо" - 56 (30), "Десна" - 55 (30), "Олександрія" - 45 (30), "Колос" - 29 (31);

друга шістка - "Дніпро-1" - 40 (28), "Маріуполь" - 33 (28), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 27 (29), "Львів" - 24 (30), "Карпати" - 15 (24).

Фото: ФК Шахтар".