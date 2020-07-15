Домашньою ареною "Колоса" у матчі з "Динамо" стане НСК "Олімпійський"

Футбольний поєдинок заключного, 32-го туру чемпіонату України серед клубів Ппемьер-ліги між ковалівським "Колосом" та київським "Динамо" відбудеться на столичному НСК "Олімпійський".

Цю інформацію підтверджує офіційний сайт УПЛ. Більшість своїх домашніх матчів після карантину "Колос" зіграв на іншому київському стадіоні - "Оболонь-Арені": проти чернігівської "Десни" (0:2), "Олександрії (2:1) та луганської "Зорі" (0:2). Читайте також: 30 липня "Шахтар" проведе у Києві спаринг з "Вересом" Турнірне становище першої шістки чемпіонату УПЛ після 30-ти турів: "Шахтар" - 78 очок (після 30-ти матчів), "Зоря" - 57 (30), "Динамо" - 56 (30), "Десна" - 55 (30), "Олександрія" - 45 (30), "Колос" - 29 (30). Фото: olimpiyskiy.com.