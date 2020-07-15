30 липня "Шахтар" проведе у Києві спаринг з "Вересом"

Футболісти донецького "Шахтаря" зіграють 30 липня спаринг з рівненським "Вересом".

Зустріч відбудеться на столичному НСК "Олімпійський", повідомляє інформаційна служба "Вереса".

У цьому матчі команди перевірять сили напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким "Вольфсбургом" та плей-офф за право грати у Першій лізі чемпіонату України відповідно. Головний тренер донецького клубу Луїш Каштру задіє у цій грі основних футболістів.

"Про можливість проведення цієї гри домовлявся особисто з Даріо Срною, - розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт. - "Шахтар" запропонував нам такий варіант. Відмовлятися від такої можливості - гріх. Переговори тривали досить довго. Перед цим поєдинком наша команда буде змушена знову пройти медичне тестування. Буквально сьогодні ми погодили всі деталі домовленості".

Нагадаємо, "Шахтар" достроково став чемпіоном України, а "Верес" перебуває на третьому місці групи А Другої ліги на момент дострокового завершення чемпіонату.

Фото: nkveres.club.