Олександр Головко: Матч проти "Зорі" для "Динамо" буде кубковим

Колишній динамівський захисник Олександр Головко оцінив шанси луганської "Зорі", київського "Динамо" та чернігівської "Десни" у передостанньому, 31-у турі української футбольної Прем'єр-ліги.

Головко, зокрема, зазначив, що киянам нелегко буде зламати оборону луганчан в очному поєдинку, повідомляє Zbirna.com.

"У грі "Десна" - "Олександрія" успіх святкуватиме той, хто виявиться більш майстровитим. "Десна" системна команда. Нею керує тренер, який вже пару років знає можливості своїх футболістів, вміє довести до підопічних свої принципи, які дозволяють команді досягати відмінних результатів... Для "Динамо" матч із "Зорею" буде кубковим. Як нещодавній фінал з "Ворсклою". Ціна матчу дуже велика. У "Зорі", на мій погляд, тягар відповідальності все-таки менший. Не скажеш, що луганцям нема чого втрачати, як олександрійцям, але все ж на кону Ліга чемпіонів. "Зоря" вже досягла величезного прогресу з Віктором Скрипником. Команда грає з упевненістю, і "Динамо" в цьому матчі буде складно зламати оборону луганчан", - заявив експерт.

Нагадаємо, поєдинки "Десна" - "Олександрія" та "Динамо" - "Зоря" відбудуться у четвер, 16 липня.

Турнірне становище першої шістки чемпіонату УПЛ: "Шахтар" - 78 очок (після 30-ти матчів), "Зоря" - 57 (30), "Динамо" - 56 (30), "Десна" - 55 (30), "Олександрія "- 45 (30)," Колос "- 29 (30).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.