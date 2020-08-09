Букмекери дали прогноз на матч "Шахтар" - "Базель"

11 серпня футболісти донецького "Шахтаря" зіграють матч 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА зі швейцарським "Базелем".

Букмекери у цьому протистоянні вважають фаворитом український клуб, повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерскої справи - контора William Hill перемогу "Шахтаря" оцінює коефіцієнтом 1,88, нічию - 3,60, перемогу "Базеля" - 4,00.

Уперше ці клуби зустрілися в Кубку Інтертото-1996 і зіграли нічию 2:2 у Базелі. Потім "Шахтар" виграв обидва матчі на груповому етапі Ліги чемпіонів-2008/2009 - 2:1 у гостях і 5:0 у Донецьку.

Загалом же в 11-ти матчах зі швейцарськими клубами донеччани здобули сім перемог. З чотирьох протистоянь у плей-офф "Шахтар" два виграв і два програв, в тому числі останнє. У третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2016/2017 "гірники" обмінялися домашніми перемогами 2:0 з клубом "Янг Бойз" (Берн), однак поступилися в серії пенальті.

На шляху до чвертьфіналу нинішньої Ліги Європи підопічні Луїша Каштру спочатку за сумою двох зустрічей обіграли португальську "Бенфіку" (2:1 вдома і 3:3 на виїзді), а потім виявилися сильнішими німецького "Вольфсбурга" (2:1 на виїзді і 3:0 вдома).

"Базель" здобув перемоги у всіх своїх матчах плей-офф: з кіпрським АПОЕЛом - 3:0 на виїзді і 1:0 вдома, з німецьким "Айнтрахтом" (Франкфурт) - 3:0 на виїзді і 1:0 вдома.

Головним арбітром зустрічі "Шахтар" - "Базель" призначений Майкл Олівер з Англії. Його асистентами будуть співвітчизники Стюарт Берт та Саймон Беннетт. Четвертий арбітр - Вільям Коллам (Шотландія). В якості арбітра VAR працюватиме англієць Крейг Поусон.

35-річний Олівер раніше матчі "Шахтаря" не обслуговував. 2014 року він судив поєдинок групового раунду Ліги Європи "Стяуа" (Бухарест) - "Динамо" (Київ), в якому перемогли кияни - 2:0.

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Матч відбудеться у вівторок в німецькому місті Гельзенкірхен, на стадіоні "Арена АуфШальке" за порожніх трибун. Початок гри - о 22.00.

Фото: shakhtar.com.