Став відомий стартовий склад «Шахтаря» в матчі з «Базелем»

Валерій Бондар вперше зіграє за «Шахтар» в єврокубках.

Сьогодні, 11 серпня, «Шахтар» зустрінеться зі швейцарським «Базелем» в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Півфіналіст визначиться в протистоянні з одного матчу. На цей час вже відомий стартовий склад «Шахтаря», повідомляє Укрінформ.

«Шахтар»: Пятов - Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко - Маркос Антоніо, Степаненко - Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Мораес.

Запасні: Трубін, Вітао, Дентіньйо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сіпріано, Болбат, Піхальонок, Фернандо.

Головний тренер – Луїш Каштру (Португалія).

Арбітр - Майкл Олівер (Англія).

Пряма трансляція на телеканалі «Футбол 1». Початок матчу – о 22:00.

Переможець пари «Шахтар» - «Базель» вийде на міланський «Інтер».

Як повідомляв Укрінформ, у чвертьфіналах Ліги Європи італійський «Інтер» обіграв німецький «Баєр» 2:1, а «Манчестер Юнайтед» переміг данський «Копенгаген» 1:0.