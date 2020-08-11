Сьогодні «Шахтар» зіграє у чвертьфіналі Ліги Європи з «Базелем»

Через дискваліфікацію не зіграє центральний захисник «Шахтаря» Хочолава.

Сьогодні, 11 серпня, «Шахтар» зустрінеться зі швейцарським «Базелем» на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи. Півфіналіст визначиться в протистоянні з одного матчу, повідомляє Укрінформ.

Матч пройде в Гельзенкірхені (Німеччина) на «Арена АуфШальке». Арбітр - Майкл Олівер (Англія).

Початок зустрічі - о 22:00. Пряма трансляція на телеканалі «Футбол 1».

Переможець пари вийде на міланський «Інтер».

Як повідомляв Укрінформ, у чвертьфіналах Ліги Європи італійський «Інтер» обіграв німецький «Баєр» 2:1, а «Манчестер Юнайтед» переміг данський «Копенгаген» 1:0.