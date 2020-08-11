«Шахтар» обіграв «Базель» і вийшов у півфінал Ліги Європи

У складі українського клубу відзначились Мораес, Тайсон, Алан Патрік і Додо.

«Шахтар» обіграв у чвертьфінальному матчі Ліги Європи «Базель» 4:1 і вийшов у півфінал турніру. У півфіналі «Шахтар» зіграє з «Інтером», повідомляє Укрінформ.

Вирішальні матчі плей-офф єврокубків в цьому сезоні складаються з одного поєдинку на нейтральному полі. «Шахтар» і «Базель» зустрічалися в Гельзенкірхені. Український клуб вийшов вперед вже на 2-й хвилині. Відзначився Мораес.

Другий м’яч «Шахтаря» на рахунку Тайсона. Після перерви Алан Патрік реалізував пенальті. А в кінці матчу Додо і Ван Волфсвінкель встановили остаточний рахунок – 4:1 на користь «Шахтаря».

В іншому чвертьфінальному матчі ЛЄ «Вулвергемптон» - «Севілья» переміг іспанський клуб 1:0.

У півфіналах Ліги Європи «Інтер» зіграє з «Шахтарем», а «МЮ» - з «Севільєю». Півфінали зіграють 16-17 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, у чвертьфіналах Ліги Європи італійський «Інтер» обіграв німецький «Баєр» 2:1, а «Манчестер Юнайтед» переміг данський «Копенгаген» 1:0.

Фото: Твіттер