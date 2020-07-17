"Тоттенгем" не зіграє в Лізі чемпіонів вперше з 2015 року

Перемоги "Лестера" і "Манчестер Юнайтед" в 36-му турі англійської прем'єр-ліги (АПЛ) позбавили футболістів "Тоттенгема" шансів поборотися за місце в Лізі чемпіонів УЄФА.

"Шпори" відстали від обох команд на 7 очок і не зможуть наздогнати їх за два тури до кінця сезону, повідомляє Xsport.ua.

"Тоттенгем" вперше за п'ять років не зіграє в Лізі чемпіонів. Востаннє команда не потрапила в топ-4 за підсумками сезону 2014/15, виступивши в Лізі Європи.

Нагадаємо, в минулому сезоні "Тоттенгем" грав у фіналі Ліги чемпіонів, поступившись "Ліверпулю" (0: 2).

Шанси на участь в Лізі чемпіонів ще зберігає "Вулвергемптон".

Фото: Getty Images.