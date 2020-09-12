«Арсенал» обіграв «Фулгем» в стартовому матчі АПЛ

Перший м’яч сезону забив нападник «Арсеналу» Олександр Ляказетт.

Сьогодні стартував чемпіонат англійської прем’єр-ліги (АПЛ). В першому матчі нового сезону «Арсенал» обіграв на виїзді «Фулгем» 3:0, повідомляє Укрінформ.

Новий сезон в АПЛ стартував поєдинком двох лондонських команд. Новачок АПЛ – «Фулгем» приймав володаря Кубку і Суперкубку Англії – «Арсенал». Перемогу здобули «Каноніри» - 3:0. За гостей забивали Ляказетт, Габріель, Обамеянг.

Сьогодні також свій перший матч в новому сезоні АПЛ зіграє чинний чемпіон – «Ліверпуль». На своєму полі «Ліверпуль» приймає іншого новачка АПЛ – «Лідс». Початок матчу – о 19:30.

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