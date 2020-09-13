АПЛ: «Вест Гем» програв «Ньюкаслу», Ярмоленко вийшов на заміну

Команда українського півзахисника розпочала сезон з поразки.

Сьогодні стартував чемпіонат англійської прем’єр-ліги (АПЛ). В першому матчі нового сезону «Вест Гем» програв вдома «Ньюкаслу» 0:2, повідомляє Укрінформ.

Лондонський «Вест Гем» програв в першому турі «Ньюкаслу» 0:2. У гостей м’ячі забили Вілсон і Гендрік.

Український півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко розпочав матч в запасі. На 67-й хвилині він вийшов на заміну замість Форнальса. В пасиві Ярмоленка жовта картка.

Як повідомляв Укрінформ, в першому матчі нового сезону «Ліверпуль» обіграв вдома «Лідс» 4:3.

Фото: NMC Pool