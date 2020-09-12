Головний тренер «Вест Гема» підтвердив інтерес до захисника «Шахтаря» Матвієнка

Головний тренер «Вест Гема» підтвердив інтерес до захисника «Шахтаря» Матвієнка

Укрінформ
За «Вест Гем» грає український півзахисник Андрій Ярмоленко.

«Вест Гем» все ще зацікавлений в послугах захисника «Шахтаря» і збірної України Миколи Матвієнка. Інтерес до гравця підтвердив наставник лондонської команди Девід Мойєс, повідомляє The Telegraph.

Однак пріоритетним трансфером в захист для «Вест Гема» є Джеймс Тарковські з «Бернлі». Раніше повідомлялося, що «Вест Гем» зробив «Шахтарю» пропозицію по Матвієнку.

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Transfermarkt оцінює Матвієнка в 9 мільйонів євро, його контракт з «Шахтарем» розрахований до літа 2021 року. Матвієнко виступає за донецький клуб з літа 2017 року. В його активі 4 голи і 3 результативні передачі в 81 матчі.

Як повідомляє Укрінформ, клуб АПЛ «Вест Гем» планує підписати захисника «Шахтаря» Миколу Матвієнка. Лондонський клуб вже зробив пропозицію «Шахтарю».

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