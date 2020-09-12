Головний тренер «Вест Гема» підтвердив інтерес до захисника «Шахтаря» Матвієнка

За «Вест Гем» грає український півзахисник Андрій Ярмоленко.

«Вест Гем» все ще зацікавлений в послугах захисника «Шахтаря» і збірної України Миколи Матвієнка. Інтерес до гравця підтвердив наставник лондонської команди Девід Мойєс, повідомляє The Telegraph.

Однак пріоритетним трансфером в захист для «Вест Гема» є Джеймс Тарковські з «Бернлі». Раніше повідомлялося, що «Вест Гем» зробив «Шахтарю» пропозицію по Матвієнку.

Transfermarkt оцінює Матвієнка в 9 мільйонів євро, його контракт з «Шахтарем» розрахований до літа 2021 року. Матвієнко виступає за донецький клуб з літа 2017 року. В його активі 4 голи і 3 результативні передачі в 81 матчі.

Як повідомляє Укрінформ, клуб АПЛ «Вест Гем» планує підписати захисника «Шахтаря» Миколу Матвієнка. Лондонський клуб вже зробив пропозицію «Шахтарю».