«Наполі» домовляється про трансфер захисника «Шахтаря» Матвієнка

«Шахтар» не продасть 24-річного захисника дешевше 15 млн євро.

Італійський «Наполі» в понеділок, 24 серпня, проведе телефонні переговори з «Шахтарем» щодо трансферу захисника Миколи Матвієнка, повідомляють італійські ЗМІ.

Донецький клуб оцінює 24-річного гравця мінімум в 15 млн євро плюс бонуси. Також на Матвієнка продовжує претендувати англійський «Лідс».

Як повідомляв Укрінформ, захисник може перейти в лондонський «Арсенал». Представники клубу АПЛ переглядали Матвієнка в матчі Ліги Європи проти «Вольфсбурга» (3:0).

Фото: сайт ФК "Шахтар"