"Шахтар" обіграв "Колос" у чемпіонаті України з футболу

Володарі "золота" чемпіонату України - футболісти донецького "Шахтаря" здобули 21 сеппня перемогу над ковалівським "Колосом" (3:1) у новій першості УПЛ.

М'ячі на київському НСК "Олімпійський" у "Шахтаря" забили Алан Патрік (60-та хвилина, з пенальті та 69-та) і Тете (72); у "Колоса" - Денис Костишин (76), передає Укрінформ.

Крім того, два пенальті голкіпер "Колоса" Євген Волинець парирував - від Тайсона (45+1 хвилина), та Марлоса (52).

У стартовій грі ювілейного, 30-го чемпіонату київські динамівці, яких очолив Мірча Луческу, здолали на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського донецький "Олімпік" - 4:1.

Голи: Віталій Буяльський (8), Владислав Супряга (56) та Віктор Циганков (87) - у киян; Сергій Політило (23) - у суперників. На 15-й хвилині власні ворота вразив донеччанин Тарас Завійський.

У суботу, 22 серпня, чернігівська "Десна" приймає луганську "Зорю" (початок о 17.00, транслюватиме телеканал "Футбол 2"), "Олександрія" - "Маріуполь" (19.30, "Футбол 2").

Матч "Львів" - "Минай" перенесений на більш пізню дату.

Заключні поєдинки 1-го туру відбудуться у неділю, 23 серпня. Команда "Інгулець" (Петрове) зустрінеться з "Дніпром -1" (14.00, "Футбол 1"), а полтавська "Ворскла" - зі львівським "Рухом" (17.00, "Футбол 1").

Фото: shakhtar.com.