Артем Кравець знову став гравцем «Динамо»

З 2016 року Кравець грав за «Штутгарт», «Гранаду» і «Кайсеріспор».

Нападник Артем Кравець повернувся в «Динамо», повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Контракт підписаний на два роки з опцією продовження.

Кравець був в системі «Динамо» з 2004 по 2017 рік. Останнім клубом був «Кайсеріспор», який він залишив 18 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, у минулому сезоні чемпіонату Туреччини 31-річний футболіст зіграв 18 матчів, забив 8 голів, віддав 1 результативний пас.

Фото: сайт ФК "Динамо"