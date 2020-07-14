Артем Кравець провів найкращу гру за час виступу в Туреччині

У поєдинку футбольного чемпіонату Туреччини проти "Газіантепа" форвард збірної України та клубу "Кайсеріспор" Артем Кравець забив м'яч і врятував свою команду від поразки (1:1).

Рейтинг ефективності 31-річного українця, за оцінками компанії спортивної аналітики InStat Index, склав 330 балів. Це найкращий показник Кравця за увесь час виступу в Туреччині, повідомляє Zbirna.com.

"У цьому матчі Кравець став найкращим у команді. Форвард показав хорошу націленість на ворота, записавши до активу чотири удари. Крім того, він зробив чотири гострі передачі і виграв 75% єдиноборств (шість з восьми). У сумі - 61 техніко-тактична дія (ТТД), брак - 16%. Нинішнього сезону на рахунку українця дев'ять голів у 20-ти офіційних поєдинках", - зазначається у повідомленні.

Попри рятівну нічию, шанси команди Артема Кравця на збереження прописки у Суперлізі дещо погіршилися. Справа в тому, що в останніх двох турах "Кайсеріспор", який перебуває у зоні вильоту, зустрічається з двома претендентами на чемпіонський титул.

Фото: kayserispor.org.tr.