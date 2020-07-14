Матч "Динамо" - "Зоря" розсудить Катерина Монзуль

Головним арбітром центрального поєдинку 31-го туру чемпіонату України з футболу між київським "Динамо" та луганською "Зорею" призначена харків'янка Катерина Монзуль.

На лініях їй допомагатимуть асистенти Володимир Володін (Херсон), Семен Шлончак (Черкаси), четвертий рефері - Анатолій Абдула (Харків), арбітр VAR - Віталій Романов (Дніпро), повідомляє Укрінформ.

Цей матч є дуже важливим у плані боротьби за "срібло" чемпіонату та місце в Лізі чемпіонів. За два тури до фінішу першості у "Зорі" 57 очок, у "Динамо" - 56.

Зустріч відбудеться на НСК "Олімпійський" у четвер, 16 липня, і розпочнеться о 19.00.

Фото: womensfootball.com.ua.