«Вест Гем» готовий підписати захисника «Шахтаря» Матвієнка

Він може стати одноклубником нашого Андрія Ярмоленка.

Клуб АПЛ «Вест Гем» планує підписати захисника «Шахтаря» Миколу Матвієнка. Лондонський клуб вже зробив пропозицію «Шахтарю», повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Деталі потенційної переходу не повідомляються. Раніше вже була інформація про інтерес до 24-річного Матвієнка з боку «Вест Гема».

Transfermarkt оцінює гравця в 9 мільйонів євро, його контракт з «Шахтарем» розрахований до літа 2021 року. Матвієнко виступає за донецький клуб з літа 2017 року. В його активі 4 голи і 3 результативні передачі в 81 матчі.

Як повідомляв Укрінформ, Андрій Ярмоленко забив за «Вест Гем» в товариському матчі проти «Брентфорда» (2:1).