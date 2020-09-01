Захисник «Шахтаря» Матвієнко погодився перейти в «Лідс»

Новачок англійської прем’єр-ліги (АПЛ) планує підписати захисника збірної України.

Клуб АПЛ «Лідс» контактував з «Шахтарем» щодо трансферу захисника Миколи Матвієнка, повідомляє Todo Fichajes.

Сам 24-річний футболіст вже дав згоду на перехід в англійський клуб. Раніше Матвієнко сказав керівництву «гірників», що бажає перейти в топ-чемпіонат.

Директор департаменту селекції «Шахтаря» Жозе Боту розповів, що стосовно трансферу українського захисника в клуб звертався лише «Наполі».

У минулому сезоні Матвієнко забив 1 гол і віддав 1 результативний пас в 39 матчах за «Шахтар».

Transfermarkt оцінив Матвієнка в 4 млн євро. Контракт з «Шахтарем» - до літа 2021-го.

Фото: сайт ФК "Шахтар"