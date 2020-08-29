Гол Ярмоленка допоміг «Вест Гему» обіграти «Брентфорд»

Лондонський клуб переміг в контрольному матчі 2:1.

Андрій Ярмоленко забив за «Вест Гем» в товариському матчі проти «Брентфорда» (2:1), повідомляє Укрінформ.

Вінгер збірної України вийшов в стартовому складі «Вест Гему» і відзначився вже на 5-й хвилині гри. Ярмоленко зіграв усі 90 хвилин, а «Вест Гем» переміг клуб Чемпіоншипу (другий за силою дивізіон Англії) – 2:1.

Днями Ярмоленко відіграв всі 90 хвилин у товариському матчі проти «Іпсвіча» (4:1), не відзначившись результативними діями.

Як повідомляв Укрінформ, агент Ярмоленка повідомив, що «Вест Гем» не розглядає варіант з продажем Андрія в міжсезоння.

У стартовому турі чемпіонату Англії «Вест Гем» зіграє з «Ньюкаслом» 12 вересня.

Фото: twitter.com/WestHam