«Вест Гем» не продаватиме Ярмоленка – агент

За словами Вадима Шаблія, український півзахисник повноцінно готується у складі команди до нового сезону.

Клуб англійської прем’єр-ліги (АПЛ) – «Вест Гем» не має наміру продавати українського вінгера Андрія Ярмоленка, розповів телеканалу «Футбол» агент футболіста Вадим Шаблій.

«Все добре, Ярмоленко проходить підготовку до сезону разом з клубом. Все нормально, ніхто нікуди не збирається йти. Ніхто його не збирається продавати. У клубі у нього все добре», - сказав Шаблій.

Раніше повідомлялося, що головний тренер «Вест Гема» Девід Мойєс планує розлучитися з українцем. Однак, Ярмоленко разом з «Вест Гемом» почав підготовку до нового сезону АПЛ. В минулому сезоні вінгер зіграв в 23 матчах за лондонський клуб, забив п'ять голів і віддав один результативний пас.

Як повідомляв Укрінформ, у першому турі нового сезону АПЛ «Вест Гем» 12 вересня зіграє з «Ньюкаслом».