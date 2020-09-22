АПЛ: «Ман Сіті» обіграв «Вулвергемптон», Зінченко не грав через травму

Команда Хосепа Гвардіоли стартувала з перемоги.

В матчі 2-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» обіграв на виїзді «Вулвергемптон» 3:1, повідомляв Укрінформ.

«Манчестер Сіті» стартував в новому сезоні з 2-го туру. Команда Гвардіоли обіграла на виїзді «Вулвергемптон» 3:1. За гостей забили де Брюйне, Фоден і Габріел Жезус. Гол господарів в активі Хіменеса.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матч через травму, яку він отримав на тренуванні.

Як повідомляв Укрінформ, в центральному матчі 2-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Челсі» на своєму полі програв «Ліверпулю» 0:2.

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