АПЛ: «Челсі» програв вдома «Ліверпулю»

Команда Юргена Клоппа здобула другу перемогу на старті сезону.

В центральному матчі 2-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Челсі» на своєму полі програв «Ліверпулю» 0:2, повідомляє Укрінформ.

Наприкінці першого тайму «Челсі» залишився вдесятьох – вилучили Крістенсена. А після перерви гості втілили свою чисельну перевагу в голи. Двічі відзначився Мане.

«Челсі» міг забивати навіть у меншості, але Аліссон відбив пенальті Жоржиньйо. 2:0 – друга перемога «Ліверпуля» на старті сезону.

Після двох турів, крім «Ліверпуля», по дві перемоги здобули «Евертон», «Арсенал» і «Крістал Пелас».

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 2-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» програв на виїзді «Арсеналу» 1:2.

Фото: theguardian.com