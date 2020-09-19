АПЛ: «Вест Гем» програв «Арсеналу», Ярмоленко вийшов на заміну

Команда українського півзахисника ще не набирала очок в новому сезоні.

В матчі 2-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» програв на виїзді «Арсеналу» 1:2, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі команди обмінялися голами. На 25-й хвилині Ляказетт вивів «Арсенал» вперед, а перед самою перервою Антоніо рахунок зрівняв. Переможний м’яч господарі забили на 85-й хвилині – відзначився Нкетіа. 2:1 – перемога «Арсеналу».

Український півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко розпочав матч в запасі. На 83-й хвилині він вийшов на заміну замість Бовена.

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 2-го туру чемпіонаті англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» програв на своєму полі «Крістал Пелас» 1:3.

Фото: The Guardian