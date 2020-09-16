Пас Ярмоленка допоміг «Вест Гему» пройти «Чарльтон» в Кубку ліги
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Укрінформ
Український півзахисник відіграв увесь матч.
Український півзахисник Андрій Ярмоленко в складі «Вест Гема» пройшов до наступного етапу Кубка англійської ліги, розгромивши «Чарльтон» 3:0, повідомляє Укрінформ.
У першому таймі дублем відзначився Аллер - в одному з голів форварду асистував українець Ярмоленко. Остаточний рахунок матчу встановив Феліпе Андерсон.
У наступному етапі Кубка англійської ліги «Вест Гем» зіграє з переможцем пари «Лідс» - «Халл», які зіграють 16 вересня.
Фото: Getty Images