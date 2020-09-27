«Барселона» готова запросити Зінченка за певних умов
Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може перейти в «Барселону» за певних умов, повідомляє Mundo Deportivo.
Каталонці можуть скористатися послугами Зінченка, якщо потрібно буде зміцнити позицію лівого захисника. На даний момент переговори не ведуться.
«Барселона» розглядатиме кандидатуру Зінченка, якщо у «Фіорентину» перейде захисник Хуніор Фірпо. При цьому не виключено, що в основу переведуть гравця молодіжного складу Хуана Міранду.
У цьому сезоні Зінченко жодного разу не зіграв за «Ман Сіті». У сезоні-2019/20 він провів 19 матчів в АПЛ і не відзначився результативними діями.
Як повідомляв Укрінформ, італійський журналіст Джанлуїджі Лонгарі має інформацію, що «Барселона» може орендувати українця на сезон.