«Барселона» може орендувати Зінченка

«Ман Сіті» може віддати українця в річну оренду.

Український півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може перейти в «Барселону», повідомляє журналіст Джанлуїджи Лонгарі.

«Барселона» веде переговори з англійським клубом щодо річної оренди 23-річного футболіста.

Раніше агент гравця Алан Прудніков не виключив, що Зінченко може стати частиною угоди по захиснику «Наполі» Каліду Кулібалі.

Як повідомляв Укрінформ, в цьому сезоні Зінченко жодного разу не зіграв за «Ман Сіті», зараз він відновлюється від травми. У сезоні-2019/20 Зінченко провів 19 матчів в АПЛ і не відзначився результативними діями.