Мессі погодив контракт з "Манчестер Сіті" - ЗМІ

Нападаючий іспанського футбольного клубу "Барселона" Ліонель Мессі погодив контракт на п'ять років з холдингом City Football Group, до складу якого входить англійський "Манчестер Сіті", на суму € 700 млн.

За даними британського видання Daily Record, передбачається, що аргентинець відіграє три роки за англійську команду, а потім два роки проведе в іншому клубі холдингу - американському "Нью-Йорк Сіті".

Крім того, наголошується, що холдинг City Football Group запропонував гравцю частку акцій в групі, але Мессі схиляється до грошової компенсації.

У підсумку в разі підписання контракту Мессі буде отримувати в "Манчестер Сіті" €140 млн в рік.

33-річний форвард є вихованцем "Барселони", за головну команду Мессі дебютував в жовтні 2004 року. З тих пір він провів 731 зустріч за каталонський клуб у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 634 забитих м'ячі і 285 гольових передач.

Фото: ФК "Барселона".