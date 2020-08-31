Мессі і «Барселона»: кінець історії

Чому легендарний аргентинець вирішив піти з «Барселони» і чому його перехід вигідний усім.

Ліонель Мессі грає за «Барселону» усю свою професіональну кар’єру – 16 років. Здавалось, в столиці Каталонії він і завершить, але наприкінці літа 2020-го аргентинець рішуче заявив про бажання піти. В чому причина такого несподіваного кроку?

Мессі не зізнавався в коханні Барселоні, він тут лише працює

Почнемо з того, що Мессі прагматична і егоцентрична людина. Він вдячний клубу за те, що той дав колись шанс кволому хлопчику, а той віддячив голами, перемогами і трофеями. Але у аргентинця немає якогось пієтету до міста і Каталонії. Барселона для нього – це просто резиденція і бізнес.

Якщо голландська легенда клубу Йоган Кройф вивчив каталонську і назвав сина місцевим іменем – Хорді, то Мессі не сказав жодного слова в підтримку каталонської автономії. І це в клубі, який завжди протиставляв себе Мадриду і центральній владі. Натомість в оточенні Мессі натякають, що Ліонель затамував особисту образу на місто і клуб. Буцімто там не захистили його в скандалі з приховуванням податків. В результаті родина Мессі зазнала збитків.

Щодо футбольних причини, то аргентинець важко переживає останні невдачі клубу в Лізі чемпіонів. В останні чотири сезони «Барселона» вилітала в плей-офф після принизливих поразок з великим рахунком. Ганебні 2:8 від «Баварії» і втрата титулу в іспанській Ла Лізі стали останніми краплями. Мессі незадоволений трансферами, тренерами, тактикою. Дійшло до того, що Ліонель в соцмережах критикував керівництво і спростовував інформацію, що нібито гравці не пішли на пониження зарплати під час карантину.

Сірий кардинал і вередлива зірка – епітети, якими нагородили Мессі ЗМІ і вболівальники. Вони вважають, що Ліонель несе таку ж відповідальність за невдачі «Барси», як боси клубу і тренери. І не потрібно спускати усіх собак на президента Жозепа Бартомеу, який не зміг компенсувати продаж Неймара і зробив кілька провальних покупок.

В серпні «Барселону» очолив відомий голландський тренер Рональд Куман, якого бісять будь-які привілеї футбольних зірок. Він точно не терпітиме особливий статус Мессі на полі і в роздягальні. Аргентинець доволі прохолодно зустрів це призначення. А через кілька днів він повідомив клуб про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку.

Чому його перехід всіх влаштує

Мессі стверджує, що в його контракті є пункт, згідно з яким він може безплатно піти з команди. Клуб парирує – цей пункт був чинним до 10 червня. Зараз за Мессі необхідно платити відступні – 700 мільйонів євро. Звісно, такі гроші ніхто платити не буде. Максимум на що можуть сторгуватися – 150-200 мільйонів. Головний претендент – «Манчестер Сіті», з яким працює улюблений тренер Мессі – Хосеп Гвардіола.

Нині усім слід сідати і домовлятися. Бо трансфер Мессі вигідний усім. «Барселоні» вигідно, бо вона заробить, розвантажить зарплатну відомість і почне будувати нову команду без «тіні Великого аргентинця». «Ман Сіті» вигідно, бо Гвардіола вже знає як ефективно використати Мессі, а клуб за рік поверне гроші на футболках і рекламі. Мессі вигідно, бо він отримає «амбітний спортивний проект», про який Ліонель мріяв останнім часом.

Великий мир на «Камп Ноу» дозволить Мессі зберегти обличчя і вбереже від прокльонів фанатів. Якщо протистояння трансформується в судову тяганину, то гравець і клуб можуть набриднути нам на найближчий рік юридичними розбірками. Прикро, бо зовсім не так повинні завершувати кар’єру Легенди.

Святослав Василик, Київ