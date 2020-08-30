Мессі не прибув на медогляд в "Барселону"

Аргентинський нападник Ліонель Мессі не приїхав на медогляд на базу "Барселони".

Як повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo, 30 серпня футболісти каталонського футбольного клубу мали прибути на тренувальну базу в призначений час, щоб здати тест на коронавірусну інфекцію. Мессі чекали о 10.15, однак Ліонель не з'явився, передає Укрінформ.

Примітно, що форвард Луїс Суарес, який також має залишити команду в це літнє трансферне вікно, на базі був присутній.

Як повідомлялося, Мессі готується підписати контракт з англійським "Манчестер Сіті".

Фото: Getty Images.