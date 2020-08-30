«Барселона» погодилась продати Мессі в «Ман Сіті»

Тепер клуби повинні домовитись про суму трансферу.

«Барселона» прийняла рішення продати Ліонеля Мессі в «Манчестер Сіті», повідомляють британські ЗМІ.

За даними джерела, каталонський клуб хоче за свого гравця 280 мільйонів євро. Також розглядається варіант, при якому в угоду увійдуть гравці «Ман Сіті» з доплатою в 134 мільйони євро.

Керівники «Барселони» вже розглядають кандидатуру на місце аргентинця і хочуть підписати форварда «Інтера» Лаутаро Мартінеса.

Відзначимо, що відступні (клаузула) в контракті Мессі з «Барселоною» 700 мільйонів євро.

Як повідомляв Укрінформ, Мессі надіслав в клуб факс, в якому повідомив, що він в односторонньому порядку розриває контракт. Також Мессі поінформував клуб, що він 30 серпня не з'явиться на медогляд і проведення тесту на коронавірус, а наступного дня не приїде на старт передсезонної підготовки.

Фото: telegraph.co.uk