«Ювентус» також зацікавлений в переході Мессі

Мессі і Роналду в одній команді.

Чемпіон італійської Серії А – «Ювентус» також зацікавлений в переході форварда «Барселони» Ліонеля Мессі, повідомляє L'Equipe.

Туринський клуб, як і «ПСЖ», контактував з Хорхе Мессі, батьком і агентом Ліонеля. Хорхе вислухав директора «ПСЖ» Леонардо, а також представника «Ювентуса».

Раніше була інформація, що батько Мессі повідомив «ПСЖ» про рішення Ліонеля перейти в «Манчестер Сіті».

Як повідомляв Укрінформ, за «Ювентус» виступає колишній форвард «Реала» і головний конкурент Мессі в боротьбі за «Золотий м’яч» - Кріштіану Роналду.