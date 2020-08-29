"Барселона" знала про бажання Мессі піти

В "Барселоні" знали про бажання нападника Ліонеля Мессі піти з каталонського футбольного клубу задовго до того, як отримали факс від нього.

За інформацією іспанського видання Marca, влітку сам гравець і його представник неодноразово повідомляли клуб про те, що він має намір піти в кінці сезону, передає Укрінформ.

Керівництво "синьо-гранатових" вже знало про плани аргентинця за півтора місяці до отримання повідомлення про них по бюрофаксу.

Представники Мессі не раз повідомляли клуб про те, що гравець не буде продовжувати контракт. Однак, всі контракти до закінчення продовженого через пандемію сезону були неофіційні.

При цьому, "Барселона" вважає, що контракт аргентинця з клубом діє. Він не повідомив про своє бажання піти до 10 червня.

Відзначимо, що, за повідомленнями ЗМІ, головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола прибув до Барселони для зустрічі з Мессі.

Фото: marca.com.