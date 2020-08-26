Мессі заявив про бажання піти з «Барселони»

Аргентинець вже говорив про свій перехід з головним тренером «Ман Сіті» Хосепом Гвардіолою.

Лідер «Барселони» Ліонель Мессі хоче залишити каталонський клуб і вже обговорював свій потенційний перехід в «Манчестер Сіті» з головним тренером команди Хосепом Гвардіолою, повідомляє ESPN.

Мессі вже повідомив керівництву «Барселони», що хоче залишити клуб. Головні причини такого рішення: образи на керівництво клубу, незгода з останніми тренерськими призначеннями, неповага до його товариша нападника Луїса Суареса, якого фактичного вигнали з команди, повідомивши про це по телефону.

У свою чергу керівництво «Барселони» наполягає, що права на розірвання контракту в односторонньому порядку аргентинець позбувся ще 10 червня. Відступні за перехід Мессі – 700 мільйонів євро.

Гвардіола, під керівництвом якого аргентинець грав в 2008-12 роках за «Барселону», розповів форварду про проект, який зараз будують в Манчестері. «Ман Сіті» вже почав звіряти рахунки, щоб зрозуміти, чи зможе клуб підписати Мессі без порушення правил фінансового фейр-плей.

Як повідомляв Укрінформ, в цьому році Мессі вже мав конфлікт з керівництвом «Барселони», а ЗМІ неодноразово писали про його бажання піти з каталонського клубу.

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